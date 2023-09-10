الأرصاد تتحدث لـ"الدستور" عن العاصفة دانيال.. وكيف أثرت على اليونان وليبيا

تصدرت العاصفة دانيال محركات البحث الأولى على جوجل، وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية لـ"الدستور"، إنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية (أقصى غرب الساحل الشمالي) غدا الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار وذلك بعدما بدأت فى اليونان منذ أيام ووصلت الآن إلى الأراضى الليبية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية خاصة مطروح والسلوم.

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«تأثيره على اليونان»

كان لعاصفة دانيال آثارها المدمرة على اليونان حيث اجتاح الإعصار دانيال اليونان وتسبب في عاصفة ممطرة استمرت ثلاثة أيام في وسط اليونان، وهى عاصفة ذو خصائص شبه استوائية في شهر سبتمبر من الأمور النادرة، وتصاحب هذه العاصفة مخاطر ومخاوف من تشكل السيول والفيضانات بالإضافة إلى الرياح العاتية وارتفاع الموج عن مستوى سطح البحر، وتسبب هجوم الإعصار دانيال في اليونان في مقتل 10 أشخاص وأضرار بمليارات الدولارات.

«تأثيره على ليبيا»

دخل الإعصار دانيال القادم من اليونان، السواحل الليبية، وسيكون تأثيرها قوي اليوم الأحد 10 من سبتمبر 2023، حسب التوقعات على مناطق الجبل الأخضر وبنغازي حتى اجدابيا.

وأعلنت ليبيا حالة الطوارئ بسبب الإعصار وطالب رئيس حكومة البرلمان في ليبيا عمداء البلديات بإخلاء المناطق من السكان التي يتوقع جريان أوديتها وتهديدها الأهالي، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتجنيب المواشي أي مخاطر محتملة.

«بيان هام للأرصاد الجوية»

وقالت الأرصاد الجوية في بيان عاجل لها، إنه بعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضرار كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة، تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاطا في سرعات الرياح وارتفاعا كبيرا للأمواج.