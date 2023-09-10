العاصفة “دانيال” تضرب مصر غدًا.. وأمطار غزيرة على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن التفاصيل الكاملة حول حالة الطقس الساعات المقبلة وحقيقة تعرض مصر للعاصفة دانيال، وذلك بعد تعرض اليونان إلى تلك العاصفة التي سببت أضرارًا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة دانيال تحركت بالفعل إلى الأراضي الليبية، ومن المتوقع أن تشهد الأراضي الليبية أمطارًا غزيرة، كذلك فرص كبيرة لسقوط السيول، كما يتوقع نشاطًا في سرعات الرياح وارتفاعًا كبيرًا للأمواج، وبدأت العاصفة تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة منذ أمس، وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.



حقيقة وصول العاصفة مصر غدًا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتأثر السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية بالعاصفة، ولكن يبقى الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفًا، ومن المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية (أقصى غرب الساحل الشمالي) غدًا الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية خاصة مطروح والسلوم.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على معظم الأنحاء.

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.