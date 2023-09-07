أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات متوقع تسجيلها اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء على مدار اليوم، تزامنًا مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بدأت أمس الأربعاء، حيث يستمر تأثر البلاد اليوم بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ووجود أتربة عالقة نهارًا، ونشاط للرياح على بعض المناطق.



ويشهد اليوم نشاط رياح ببعض المناطق قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم على القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة

وكانت قد أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التقديرات التي وردت في الدورية الشهرية لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) تشير إلى أن شهر أغسطس كان أكثر دفئًا بنحو 1.5 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في فترة ما قبل العصر الصناعي ما بين 1850- 1900.

وأضافت أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا لما أظهرته بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، والتي يقوم بها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقًا للبيانات المسجلة، وصلت درجة حرارة سطح البحر حول العالم لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي، كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام.

وأظهرت بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ أن شهر أغسطس كان الأكثر سخونة على الإطلاق بفارق كبير مقارنة بنفس الشهر من الأعوام الماضية، وثاني أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق بعد شهر يوليو 2023.



