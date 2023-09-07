الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات متوقع تسجيلها اليوم

شديدة الحرارة
شديدة الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد  الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء على مدار اليوم، تزامنًا مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بدأت أمس الأربعاء، حيث يستمر تأثر البلاد اليوم بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ووجود أتربة عالقة نهارًا، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ويشهد اليوم نشاط رياح ببعض المناطق قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم على القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة  والصغرى 29 درجة.

"العالمية للأرصاد": تغير المناخ يزيد من تواتر وشدة موجات الحر

 

txt

الأشهر الثلاثة الماضية الأكثر سخونة على الإطلاق

 

الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة 

 

وكانت قد أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التقديرات التي وردت في الدورية الشهرية لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) تشير إلى أن شهر أغسطس كان أكثر دفئًا بنحو 1.5 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في فترة ما قبل العصر الصناعي ما بين 1850- 1900. 

وأضافت أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا لما أظهرته بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، والتي يقوم بها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقًا للبيانات المسجلة، وصلت درجة حرارة سطح البحر حول العالم لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي، كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام.
وأظهرت بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ أن شهر أغسطس كان الأكثر سخونة على الإطلاق بفارق كبير مقارنة بنفس الشهر من الأعوام الماضية، وثاني أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق بعد شهر يوليو 2023.

 

الأرصاد أجواء شديدة الحرارة رجات الحرارة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الأشهر الثلاثة الماضية الأكثر سخونة على الإطلاق

"العالمية للأرصاد": تغير المناخ يزيد من تواتر وشدة موجات الحر

"الأرصاد" تحذّر من موجة شديدة الحرارة.. 72 ساعة وتصل إلى 45 درجة

الأرصاد : موجة حارة.. البلاد تشهد موجة حارة حتى الأحد المقبل

الأكثر قراءة

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال