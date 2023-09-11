كيفية تجنب مشاكل البشرة في الطقس المحمل بالأتربة

العناية بالبشرة في الطقس المتقلب والمحمل بالأتربة هي أمر ضروري للحفاظ على صحة ونضارة وجمال البشرة، فمع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، يمكن أن تتأثر البشرة وتصبح عرضة للجفاف، والتشقق، والحساسية.

لذا، من المهم اتخاذ بعض الإجراءات واستخدام المنتجات المناسبة لحماية البشرة في فصل الصيف، لتجنب الكثير من المشاكل المزعجة بالجلد، وفقَا لما أكده الخبراء بموقع "hindustantimes".

واحدة من المشكلات الجلدية الأكثر شيوعًا في الطقس الحار هي جفاف البشرة، حيث تعمل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية على تبخر الرطوبة الطبيعية في الجلد، مما يتسبب في فقدانها ويؤدي إلى جفاف البشرة.

كيفية تجنب جفاف البشرة في الطقس المحمل بالأتربة

ولمحاربة ذلك، يجب ترطيب البشرة بشكل جيد وبانتظام، كما ينصح باستخدام مرطبات خفيفة وقابلة للامتصاص بعد الاستحمام أو في أوقات أخرى خلال اليوم، حيث يجب تجنب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية أو الكحول، حيث يمكن أن تسبب تهيج البشرة.

إلى جانب جفاف البشرة، قد يزيد الطقس الحار من خطر حدوث تشققات في البشرة، والوقاية من ذلك، ينبغي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة واستخدام واقي الشمس بشكل مستمر، كما ينصح بارتداء ملابس مناسبة تحمي الجلد من الشمس وتسمح للبشرة بالتهوية.

أوضح الخبراء، أنه في فصل الصيف، يكون الاتصال المباشر مع العوامل المسببة للحساسية في الهواء، مثل غبار العواصف والحشرات وحبوب اللقاح، هو أمر شائع، لذا، ينبغي الابتعاد عن هذه العوامل قدر الإمكان وتجنب الحك والفرك المفرط للبشرة.

وقد تزداد بعض المشكلات الجلدية المزمنة مثل الأكزيما والصدفية والوردية، فمن الضروري استشارة طبيب الجلدية المختص في حالة تفاقم أعراض هذه المشكلات، حيث يمكن أن يصف الطبيب العلاج اللازم، ويمكن أن تعزز العناية بالبشرة المنتظمة هذه العملية العلاجية.

تحظى العناية الجيدة بالبشرة في الطقس الحار بأهمية كبيرة للحفاظ على صحة البشرة وجمالها، استخدام المنتجات الطبيعية وغير القاسية، والترطيب المنتظم، وحماية البشرة من أشعة الشمس، وتجنب العوامل المسببة للحساسية، يمكن أن تسهم جميعها في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة في فصل الصيف.