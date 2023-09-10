الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

احذر العروض الوهمية.. نصائح مهمة عند الشراء من الأوكازيون الصيفي

الاوكازيون الصيفي
الاوكازيون الصيفي

ينتظر العديد من المواطنين في نهاية كل فصل الأوكازيون، ويلجأ العديد منهم هذه الايام للأستفادة بالأوكازيون الصيفي والذي قررت وزارة التموين مدّه حتى 30 سبتمبر الجارى.

 وتقدم “الدستور” عدة نصائح للمواطنين عند الشراء أثناء الأوكازيون الصيفي.

_ لا تنخدع في العروض

_ يجب مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء؛ للتأكد من جودتها، وأنه حال وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.

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_ لا تتعامل مع  الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، الاوكازيون فقط لأصحاب المحال

_ لا بد أن تتأكد من سعر  كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.

_ الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شرائها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.

_ لا تتهاون فى الابلاغ عن المحلات التى تقوم بعمل عروض وهمية.

الأوكازيون استمرار عروض الأوكازيون الصيفي الأستفادة من الاوكازيون الصيفي الأسعار الأوكازيونات الوهمية

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