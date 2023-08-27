"آلة تنبيه ومطواة".. الداخلية تكشف ملابسات تهديد عامل دليفري بالشروق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" يتضمن إشهار أحد الأشخاص سلاح أبيض -مطواة- تجاه آخر بمدينة الشروق.

الداخلية تكشف ملابسات تهديد عامل دليفري بالشروق

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وعامل توصيل طلبات أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشروق، بسبب معاتبة الأول للثانى على إستخدامه آلة التنبيه الخاصة بالدراجة النارية قيادته "دون داعٍ" تطورت لإشهار الأول سلاح أبيض "مطواة" تجاه الثانى "دون التعدى عليه".

تم ضبط الطرفين والسلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهتهما أيدا ماسبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تتولى وزارة الداخلية المهام والاختصاصات التالية، رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، و تنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة أنواها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة، و مباشرة مهام ومسئوليات الأمن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية .



كما تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشئات والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية، و العمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية، و مكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقا للقانون، و الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها طبقاً للقانون ، و تنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقاً للقانون .

تنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية وإصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقاً للقانون ، و إدارة وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء الجمهورية وإصدار رخص المركبات ورخص القيادة.