الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات الميراث.. تفاصيل ضبط المتهمين بقتل ابن عمهم فى أسيوط

أعيرة نارية
أعيرة نارية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة ضبط المتهمين بقتل ابن عمهم بسبب خلافات بينهم حول الميراث في محافظة أسيوط.

تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمقتل أحد الأشخاص، إثر إصابته بطلق نارى وإصابة شقيقته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وبسؤال الـمُصابة اتهمت نجلى عمتها، بالتعدى عليهما بـسلاح نارى كان بحوزتهما، مما أدى لوفاة شقيقها وحدوث إصابتها المنوه عنها إثر مشادة كلامية بين المتهمين وشقيقها بسبب خلافات على الميراث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما بندقيتان آليتان وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أعيرة نارية تقتل شحصا بطلقة في الرأس بأكتوبر

من ناحية أخرى، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مقتول بطلق ناري في الرأس بمنطقة حدائق أكتوبر.

قسم شرطة حدائق أكتوبر تلقى من غرفة النجدة بلاغًا يفيد بعثور مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر على جثة شخص مصاب بطلق ناري.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وجود جثة "حسني. ي"، 43 عامًا، وبه طلقات نارية بالرأس، وتبين من التحريات أن مجهولين أطلقوا النيران بسلاح آلي على المجني عليه في أثناء صعوده الميكروباص، وتركوه جثة هامدة ولاذوا بالفرار هاربين بسبب خلافات ثأرية.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي قررت تفريغ كاميرات المراقبة وإعداد تقرير حول أسباب الوفاة وملابساتها، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

 

وتأتي عقوبة القتل العمد وفقًا لنص المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.

محافظة أسيوط الميراث خلافات قتل ضبط المتهمين وزارة الداخلية خلافات الميراث

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