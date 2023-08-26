السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تداهم أوكار المخدرات.. وتضبط هارب من 49 سنة سجن

ضبط متهم
ضبط متهم

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط..

ضبط 50 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (15 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش- 2 بندقية - 13 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 39 متهم "لـ18 منهم معلومات جنائية".

وضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 655 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان..

▪ ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

▪ ضبط 2 قضية سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 2 متهم، وتنفيذ 802 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

▪ ضبط 11 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

▪ ضبط 12 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 مسدس- 7 فرد محلى - وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمني.

كما نجح الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في ضبط مالك معرض قطع غيار مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 49 سنة وكفالات مالية فى 58 حُكم (مستأنف - جزئى) بتهمة تبديد.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مزرعة سمكية مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس 24 سنة وكفالات مالية فى 86 حُكما (مستأنف، جزئى) بتهمة تبديد، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن الامن العام حملات أمنية أمن أسيوط سلاح نارى

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