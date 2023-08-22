الأمن العام يضبط عصابة سرقة أغطية الصرف الصحي بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى ، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي باستخدام مركبة "توك توك".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (5) وقائ عسرقة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات ومركبة "التوك توك".

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة في القانون المصري

يرصد القانون في المادة 319 عقوبات عقوبة الحبس لمدة تحددها المادتين 317 و 318، ولكن يمكن إبدال هذه العقوبة بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وفي حال كان الفعل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، فإن المادة 319 تسمح بتطبيق العقوبة المخففة. كما ينص القانون في المادة 312 على أنه لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، ويحق للمجني عليه التنازل عن دعواه في أي وقت، كما أنه له الحق في إيقاف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء.

ويعاقب القانون بالحبس مع الشغل في حالة السرقات التي تحدث في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة، أو السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، وكذلك السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني، والسرقات التي تحصل ليلا، والسرقات التي تحصل من شخصين فأكثر، والسرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة، والسرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سُلِّمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة، والسرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.