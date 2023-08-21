الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط هيروين وسلاحًا ناريًا فى حملات أمنية

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلوجرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلوجرام – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو") بحوزة (8 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية).

ونجحت الجهود في ضبط عدد (6) قضايا سلاح ناري.. عبارة عن (بندقية خرطوش- 5 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (791) حكما قضائيا متنوعا، وضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلوجرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيروين -بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").

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