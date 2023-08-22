الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط نصاب ادّعى توفير تخفيضات على تذاكر الطيران

حبس
حبس

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز رحلات سياحية وتوفير تذاكر طيران لهم بأسعار مخفضة.

تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الشرقية)، بتضرره من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ورقم هاتف محمول عبر تطبيق "واتس آب"، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه وإيهامه بقدرته على توفير تذاكر طيران بأسعار مُخفضة، مما مكنه من التحصل منه على مبلغ مالى عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهم المذكور (له معلومات جنائية) وتبين تواجده بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (4 هواتف محمولة- جهاز حاسب آلى "لاب توب"- كارت فيزا- عدد 73 شريحة هاتف محمول)، وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتبين ارتكابه 15 واقعة أخرى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الاتصالات وتكنولوجيا الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الاستيلاء على أموالهم تطبيق واتس آب تذاكر الطيران رحلات سياحية

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