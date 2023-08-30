بعد مد الأوكازيون الصيفى.. مواطنون: «فرصة للاستعداد لموسم الدراسة»

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر المقبل.

ونص قرار وزير التموين على أن يكون لكل محل أسبوعان، مع ضرورة ‏حصول المحال المشاركة على موافقة مديريات التموين ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية، مقترنًا به بيان الثمن الفعلي الذي تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية في الأوكازيون الصيفي.

مد فترة الأوكازيون الصيفي

وأشاد المواطنون بقرار وزير التموين مد فترة العمل بالأوكازيون الصيفي، ويستعرض “الدستور” في السطور التالية ردود أفعال المواطنين..

قالت ميار محمد لـ"الدستور"، إنها اعتادت على استغلال فترة الأوكازيون الصيفي، لشراء الملابس واحتياجات أبنائها خاصة مع اقتراب موعد انطلاق الدراسة.

من جانبها، أوضحت مرفت حسن، أن مد فترة الأوكازيون الصيفي أمر في غاية الأهمية خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وحرص أولياء الأمور على شراء المستلزمات الدراسية والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترات القليلة الماضية.

وطالبت نوال رفعت، إحدى المواطنات، بضرورة وجود حملات رقابية ومتابعة دورية على مختلف المحال والتفتيش على مدى التزامهم بالتخفيضات على مختلف المعروضات وعدم تقديم عروض وهمية للمواطنين.

الأوكازيون الصيفي

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أحمد كمال، بأن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون وصل إلى 1720 محلًا تجاريًا متنوعًا ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية مشيرًا إلى أن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، وأكد أن ‏التخفيضات تسهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار على عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار معاون وزير التموين إلى أن الأوكازيون يسهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، وأحدث حالة من الرواج التجارى ويسهم فى تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل أنواعها.