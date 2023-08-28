الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين ... مد فترة التصفية الموسمية الثانية "الاوكازيون ‏الصيفى" من ٦-٩ إلى ٣٠ -٩

وزير التموين
وزير التموين

أصدر  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا ‏وزاريًا بمد فترة الأوكازيون إلى الثلاثين من سبتمبر، ونص القرار الصادر من السيد الأستاذ الدكتور ‏علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن يكون لكل محل أسبوعان كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح المتحدث الرسمي معاون  الوزير أحمد كمال أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون وصل إلى ١٧٢٠ محلا تجاريا متنوعا ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية مشيرًا إلى أن ‏الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار وأكد أن ‏التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار كمال إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، وأحدث حالة من الرواج التجارى ويساهم فى تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل أنواعها.

وأكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض لافتًا إلى استمرار الأوكازيون العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وزيرالتموين استمرار عروض الأوكازيون الصيفي الأسعار الأوكازيونات الوهمية الأستفادة من الاوكازيون الصيفي أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

تخفيضات لـ70%.. كيفية الاستفادة من الأوكازيون الصيفي 2023

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى إلى 2588 حتى الآن

شعبة الملابس: 50 % زيادة في مبيعات الملابس منذ بداية الأوكازيون الصيفي

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

طرح 14 وحدة إدارية ومحلًا وصيدلية للبيع بالمزاد فى المنصورة الجديدة

تداول صور أسئلة امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس عبر صفحات السوشيال ميديا

"إلهى أذهب البأس".. أفضل أدعية الشفاء للمريض من القرآن والسنة

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الإثنين 28-8-2023 فى محافظات مصر

وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة حلوان للأجهزة المعدنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ