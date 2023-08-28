وزير التموين ... مد فترة التصفية الموسمية الثانية "الاوكازيون ‏الصيفى" من ٦-٩ إلى ٣٠ -٩

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا ‏وزاريًا بمد فترة الأوكازيون إلى الثلاثين من سبتمبر، ونص القرار الصادر من السيد الأستاذ الدكتور ‏علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن يكون لكل محل أسبوعان كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون وصل إلى ١٧٢٠ محلا تجاريا متنوعا ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية مشيرًا إلى أن ‏الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار وأكد أن ‏التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار كمال إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، وأحدث حالة من الرواج التجارى ويساهم فى تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل أنواعها.

وأكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض لافتًا إلى استمرار الأوكازيون العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.