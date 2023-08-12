عروض وهمية.. عزوف المواطنين عن الأوكازيون الصيفى 2023

انطلق الأوكازيون الصيفي 2023 خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» ‏في 7 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعان.

كما نص القرار أيضًا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقعة فيها المحال التجارية، والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ورصدت "الدستور" التخفيضات على المعروضات بمختلف المحال وحجم إقبال المواطنين على الأوكازيون الصيفي.

يقول ناصر حلمي، صاحب أحد محال الملابس بمنطقة إمبابة، إنه منذ انطلاق الأوكازيون الصيفي 2023 خلال الأيام القليلة الماضية، وهناك ركود شديد في حركة البيع والشراء، لافتًا إلى أن المحال استعدت بشكل كبير لاستقبال موسم التخفيضات، إلا أن الإقبال لا يزال ضعيفا حتى الوقت الحالي.

من جانبه، أرجع محمد زيزو، صاحب أحد محال الملابس، بمنطقة إمبابة، سبب ضعف الإقبال على الأوكازيون الصيفي خلال الفترة الجارية، إلى أن أسعار الملابس في الطبيعي كانت مرتفعة خلال الموسم الحالي وهو ما جعل البعض يكتفي بشراء كسوة عيديِّ الفطر والأضحى والاكتفاء بهذا القدر، لا سيما مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك فيما اعتبر المواطنون أن الأوكازيون الصيفي أصبح وهميًا، حيث تقدم المحلات عروضًا غير حقيقية لجذب المواطنين.

قالت رضوى حسن، صاحبة الـ28 عامًا، إنه الأوكازيون الصيفي في كل عام ونسب التخفيضات التي يتم وضعها على المعروضات معظمها أصبح وهميًا ومجرد أرقام يضعها البائعون على واجهات المحال التجارية لجذب الزبائن، ومن ثمَّ يتفاجأ الكثير بأنها أسعار غير حقيقة.

وهو ما أيدته فيه ندى طارق، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي أكدت أن أصحاب المحال يربحون أكثر في موسم الأوكازيون أكثر من الأيام العادية، خاصة أنهم يقومون برفع سعر المنتج أكثر من سعره الحقيقي للضعف وبعدها يضعون عليه نسبة تخفيض، ما يجعله أكثر من حقه في الطبيعي ما جعل الزبائن تكتشف تدريجيًا أنها مجرد عروض وهمية لجذب المواطنين.