بسبب الإهمال.. العواصف المميتة تستهدف ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة

توصلت دراسة جديدة إلى أن العواصف الأطلسية أصبحت أكثر فتكًا مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، كما أنها تقتل الأشخاص الملونين بشكل كبير في الولايات المتحدة، بسبب الإهمال الحكومي والتعامل مع الأشخاص الملونيين بعنصرية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد وقعت قرابة 20 ألف حالة وفاة زائدة أي بعد وقوع الكارثة الطبيعية - عدد الوفيات المرصودة وليس المتوقعة - في أعقاب 179 عاصفة وأعاصير محددة ضربت البر الرئيسي للولايات المتحدة بين عامي 1988 و 2019.

الإهمال الحكومي

وأفاد التقرير، أن أكثر من ثلثي إجمالي عدد القتلى الزائد و 17 من أصل 20 عاصفة دموية، حدث خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث أدت انبعاثات الوقود الأحفوري الناتجة عن تسخين المحيط إلى حدوث أعاصير شديدة بشكل متزايد.

وتابعت أن أعلى تعداد للوفيات كان في المقاطعات ذات الأغلبية من أصحاب البشرة السمراء والداكنة والسكان الأصليين، ما يشير إلى أن الإهمال الحكومي التاريخي يلعب دورًا في فقدان الأرواح في أعقاب العواصف الاستوائية، وفقًا للدراسة التي نُشرت في Science Advances.

وأضافت أن العواصف الاستوائية والأعاصير تسببت في أضرار بمليارات الدولارات كل عام خاصة على سواحل المحيط الأطلسي والخليج، ومع ذلك، فهذه هي الدراسة الأولى التي تحدد عدد الوفيات الفائض المرتبط بالعواصف بمرور الوقت على الصعيد الوطني - وهي بيانات يمكن أن تنقذ الأرواح.

وقال روبي باركس، الأستاذ المساعد من علوم الصحة البيئية في كلية الصحة العامة بجامعة كولومبيا والمؤلف الرئيسي للدراسة: "الأعاصير لا تضرب الولايات المتحدة بالكامل".

وتابع: "لأول مرة لدينا أعداد متشابهة للوفيات بمرور الوقت، والتي من منظور الحكومة الفيدرالية والعدالة المناخية يمكن استخدامها كأدوات للعمل وتخصيص الموارد لعمليات الإجلاء وإعادة البناء والقدرة على الصمود".

وأضاف أنه باستخدام بيانات تسجيل الوفيات على مدى أربعة عقود، قدر باركس وزملاؤه عدد الوفيات الزائدة بعد العواصف الاستوائية في جميع المناطق المتضررة في الولايات المتحدة، وقاموا بتفصيل البيانات الخاصة بكل مقاطعة والعام والعاصفة، ولم يتم تضمين الدول والأقاليم الجزرية، بما في ذلك هاواي الاستوائية المعرضة للعواصف وبورتوريكو - حيث يقدر أن ما يقرب من 3 آلاف شخص قد لقوا حتفهم بعد إعصار ماريا في عام 2017 - بسبب فجوات البيانات.

وعلى مستوى المقاطعة، كان الإعصار كاترينا الأكثر دموية هو إعصار كاترينا في عام 2005، مع 1491 حالة وفاة زائدة بما في ذلك 719 في أبرشية أورليانز، المقاطعة ذات الأغلبية منذ ذوات البشرة السمراء، تبع ذلك 309 حالة وفاة زائدة بعد إعصار ريتا في مقاطعة هاريس ، تكساس. 185 حالة وفاة في مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا بعد إعصار ماثيو في عام 2016 ؛ و 178 في مقاطعة ناسو ، نيويورك ، بعد إعصار ساندي في عام 2012.

وأظهرت الأبحاث السابقة، أن الوفيات بعد العواصف يمكن أن تنجم عن عدة أسباب رئيسية مثل الإصابات والأمراض المعدية والطفيلية ومضاعفات القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي 93 ٪ من الوفيات الزائدة بعد الإعصار و 70 ٪ من تلك بعد عاصفة محددة - حدثت منذ عام 2005 مع تسارع تأثير الاحتباس الحراري. مع مرور الوقت، حدثت معظم الوفيات الزائدة في لويزيانا وجورجيا وتكساس وفلوريدا - المنطقة الأكثر عرضة لنشاط العواصف الاستوائية.

وتابعت أن وضع الأقليات العرقية والإثنية برز كأكبر عامل خطر منفرد في الوفيات الزائدة، ما يؤكد الدراسات السابقة في الوفيات بعد الكوارث، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم المساواة في الموارد اللازمة للوصول إلى المساعدة المنقذة للحياة في حالات الطوارئ مثل النقل والتأمين الطبي، فضلاً عن العنصرية التاريخية والنظامية التي تؤثر على الوصول إلى السكن والائتمان والرعاية الصحية من بين عوامل أخرى.