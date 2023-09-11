الإعصار دانيال.. الرئيس السيسى يوجه أجهزة الدولة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، خالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد.

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً”.