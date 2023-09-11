الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تأثرًا بالعاصفة دانيال.. "الأرصاد" تحذر من حالة الطقس (فيديو)

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أنه بدءًا من اليوم تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي غرب البلاد نتيجة التأثر بالعاصفة "دانيال" القادمة من ليبيا.

 

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، اليوم الإثنين، أن المنخفض الجوي سيكون متعمقًا في غرب البلاد، فضلًا عن منخفض جوي في طبقات الجو يعملان على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدة أن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يبدأ بسقوط أمطار متوسطة وغزيرة رعدية على مطروح والسلوم وسيوة ومناطق من الضبعة والعلمين، وتكون هناك فرص لسقوط أمطار مساء اليوم بالإسكندرية.

طقس محمل بالرمال والأتربة


وأشارت إلى أن سرعات الرياح ستكون عالية اليوم في الصحراء الغربية، مما سيتسبب في إثارة الرمال والأتربة، خاصة في الصحراء الغربية وبعض المناطق بالصحراء الشمالية الغربية، مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، لافتة إلى أن هناك استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، موضحة أن العظمى على القاهرة اليوم 37 درجة مئوية خلال النهار، وما زالت الأجواء على معظم المحافظات شديدة الحرارة.

 

كما نوهت عضو هيئة الأرصاد أن الرياح المحملة بالأتربة لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية بالمناطق الداخلية، ولكن يفضل ارتداء الكمامات، محذرة: "الأتربة ستؤثر على مطروح والصحراء الغربية".

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 27 والعظمى 37 درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية، الصغرى 26 والعظمى 37، وفى 6 أكتوبر الصغرى 26 والعظمى 38، وفى بنها الصغرى 27 والعظمى 37، وفى دمنهور الصغرى 26 والعظمى 36، وفى وادى النطرون الصغرى 27 والعظمى 38.

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس

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