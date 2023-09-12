الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 12-9-2023

الذهب
الذهب

مع بداية تعاملات الشباب الصباحية حرص المواطنين على معرفة أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-9-2023 عبر جوجل، مع إقبالهم على الزواج تراجعت أسعار الذهب بمصر، بمبلغ 10 جنيهات طبقًا لأسعار شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، وذلك في ظل ترقب حركة أسعار الصرف ومستوى الطلب بالمعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-9-2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

وهبطت أسعار الذهب بمصر بالرغم من ارتفاع سعر الأوقية عالميا وتكون لأعلى مستوى منذ 3 أشهر، وقد سجلت الأوقية مبلغ 1923 دولارا في العقود الفورية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2505 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2190 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17536 جنيها.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

سجل سعر الأونصة عالميا 1923 دولارًا.

وأشارت أحدث التقارير باستمرار الصين في شراء الذهب، وذلك إضافة المركزي الصيني المزيد من المعدن الثمين إلى احتياطاته الأجنبية للشهر العاشر على التوالي، ليقوم بزيادة 29 حوالي طن من معدن الذهب في شهر أغسطس.

وارتفعت بذلك مشتريات في البنك المركزي الصيني من الذهب منذ بداية عام 2023 إلى حوالي 155 طنا، وكانت بيانات الشهر الماضي ستعد هي أكبر عملية شراء يقوم بها المركزي الصيني منذ ديسمبر من العام الماضي.

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وتشير كافة التوقعات إلى أن الصين ستستمر في عمليات شراء الذهب كونه يعزز من مصداقية عملتها اليوان بشكل دولي ويزيد من قدرته التنافسية مع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم. 

وبالطبع لن نشهد ضعف في دور الدولار كعملة الاحتياطية الأولى في العالم على المدى القريب، ولكن استمرار هذه التحركات قد تأتي بنتائج على المدى الطويل.

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