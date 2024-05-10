الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

في يومه العالمي.. ما الذي يسبب مرض الذئبة؟

مرض الذئبة
مرض الذئبة

مرض الذئبة هو اضطراب في المناعة الذاتية يسبب الالتهاب، ويهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الخلايا السليمة عندما يصاب الشخص بمرض الذئبة أو أي اضطراب آخر في المناعة الذاتية. 

يؤثر مرض الذئبة على العديد من أعضاء وأجزاء الجسم، بما في ذلك الجلد والرئتين والكلى والمفاصل والعضلات والقلب، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

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فى اليوم العالمى لمرض الذئبة 2024.. حقائق حول أمراض المناعة الذاتية

هل مرض الذئبة وراثي؟

يميل مرض الذئبة إلى الانتشار في العائلات، كما هو الحال مع العديد من اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى، إن وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض الذئبة لا يضمن إصابتك بالمرض، من المهم ملاحظة أن الأشخاص لا يرثون الحالة نفسها في معظم الحالات وبدلًا من ذلك، يرث الأشخاص الطفرات الجينية التي تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بمرض الذئبة.

  • إن وجود طفرة جينية لا يضمن إصابتك بالحالة.
  • يؤثر مرض الذئبة على كل شخص بشكل مختلف.
  • لم يتطور المرض لدى جميع الأشخاص المصابين بمرض الذئبة بسبب طفرة جينية.

من يصاب بمرض الذئبة؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بمرض الذئبة، لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به من غيرهم عوامل الخطر التالية قد تزيد من احتمالية الإصابة بمرض الذئبة:

العمر: مرض الذئبة هو الأكثر شيوعا بين النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15-44 عاما.

العرق: النساء أصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة مقارنة بالنساء البيض، يعد مرض الذئبة أيضًا أكثر شيوعًا بين النساء من أصل إسباني، وآسيويات، وأمريكيات أصليات، وسكان ألاسكا الأصليات. 

الجغرافيا: أصبح مرض الذئبة أكثر شيوعًا على نحو متزايد في الدول الغربية الصناعية، يعتقد الباحثون أن الأشخاص الذين يعيشون في أفريقيا وآسيا لديهم معدلات أقل من مرض الذئبة مقارنة بالدول الغربية.

الجنس: مرض الذئبة أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال.

مرض الذئبة الذئبة الجهاز المناعى المناعة مرض الذئبة وراثي يؤثر مرض الذئبة

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