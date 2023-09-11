سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع زيادة إقبال الشباب خلال الأيام الحالية على الزواج يسعى المواطنون لمعرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية، عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة المصرية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2200 جنيه للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية عالميا، قيمة 1921 دولارا.

سعر الذهب اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 11- 9- 2023 في مصر بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 11 سبتمبر

استقر سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملاته اليوم في الصاغة المصرية عند مبلغ، 2515.5، للبيع، وقيمة 2502.75، شراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 11 سبتمبر

سجل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملاته الصباحية اليوم الإثنين في محلات الصاغة المصرية نحو، 2305.75 للبيع، 2294.25 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 11 سبتمبر

حقق سعر جرام الذهب عيار 21 في صباح تعاملات اليوم الإثنين في محلات الصاغة نحو، 2201 للبيع، 2190 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 11 سبتمبر

ثبت سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملاته الصباحية اليوم الإثنين في سوق الصاغة المصرية عند مستوى، 1886.5 للبيع، 1877.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 11 سبتمبر

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين بالصاغة المصرية، 1467.25 للبيع، 1460 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 11 سبتمبر

فاز الاستقرار في الجولة الصباحية لسعر الذهب عيار 12 في سوق الصاغة المصرية ليسجل، 1257.75 للبيع، 1251.5 للشراء.

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سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين 11 سبتمبر

بلغ سعر الذهب عيار 9 في صباح تعاملاته اليوم الإثنين في محلات الصاغة نحو، 943.25 للبيع، 938.5 للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 11 سبتمبر

سجل سعر الجنيه الذهب في صباح تعاملات، اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، في محلات الصاغة المصرية، مبلغ 17608 للبيع، وقيمة 17520 للشراء.