سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.. الأحد 10 سبتمبر دون مصنعية
يكثر البحث عن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء لاهتمام الكثير بحفظ أموالهم في المعدن الأصفر الذي يحتفظ بالنقود على مدار أعوام دون خسارة.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
في هذا التقرير ننشر سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، الأحد 10 سبتمبر 2023 في مصر دون مصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,503 جنيه
شراء 2,514 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,294 جنيه
شراء 2,305 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,190 جنيه
شراء 2,200 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,877 جنيه
شراء 1,886 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,460 جنيه
شراء 1,467 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,251 جنيه
شراء 1,257 جنيه
سعر الاونصة
بيع 77,839 جنيه
شراء 78,194 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,520 جنيه
شراء 17,600 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,502,857 جنيه
شراء 2,514,286 جنيه
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سعر الذهب في تعاملات الأسبوع الماضي
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,509 جنيه
شراء 2,520 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,300 جنيه
شراء 2,310 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,195 جنيه
شراء 2,205 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 1,881 جنيه
شراء 1,890 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,463 جنيه
شراء 1,470 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,254 جنيه
شراء 1,260 جنيه
سعر الأونصة
بيع 78,017 جنيه
شراء 78,372 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,560 جنيه
شراء 17,640 جنيه