سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.. الأحد 10 سبتمبر دون مصنعية

يكثر البحث عن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء لاهتمام الكثير بحفظ أموالهم في المعدن الأصفر الذي يحتفظ بالنقود على مدار أعوام دون خسارة.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا التقرير ننشر سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، الأحد 10 سبتمبر 2023 في مصر دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,503 جنيه

شراء 2,514 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,294 جنيه

شراء 2,305 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,190 جنيه

شراء 2,200 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,877 جنيه

شراء 1,886 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,460 جنيه

شراء 1,467 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,251 جنيه

شراء 1,257 جنيه

سعر الاونصة

بيع 77,839 جنيه

شراء 78,194 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,520 جنيه

شراء 17,600 جنيه

سعر الكيلو

بيع 2,502,857 جنيه

شراء 2,514,286 جنيه

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سعر الذهب في تعاملات الأسبوع الماضي

سعر الذهب عيار 24

بيع 2,509 جنيه

شراء 2,520 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,300 جنيه

شراء 2,310 جنيه

سعر الذهب عيار 21

بيع 2,195 جنيه

شراء 2,205 جنيه

سعر الذهب عيار 18

بيع 1,881 جنيه

شراء 1,890 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,463 جنيه

شراء 1,470 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,254 جنيه

شراء 1,260 جنيه

سعر الأونصة

بيع 78,017 جنيه

شراء 78,372 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,560 جنيه

شراء 17,640 جنيه