الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.. الأحد 10 سبتمبر دون مصنعية

الذهب
الذهب

يكثر البحث عن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء لاهتمام الكثير بحفظ أموالهم في المعدن الأصفر الذي يحتفظ بالنقود على مدار أعوام دون خسارة. 

 

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء 

 

في هذا التقرير ننشر  سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، الأحد 10 سبتمبر 2023 في مصر دون مصنعية. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

بيع 2,503  جنيه

شراء 2,514 جنيه

سعر جرام الذهب  عيار  22        

بيع 2,294  جنيه

شراء 2,305 جنيه

سعر جرام الذهب  عيار 21

   بيع 2,190  جنيه

شراء 2,200 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 

بيع 1,877 جنيه

شراء 1,886 جنيه 

سعر جرام الذهب  عيار 14         

بيع 1,460 جنيه

 شراء 1,467 جنيه

سعر جرام الذهب  عيار 12         

بيع 1,251  جنيه 

شراء 1,257 جنيه

سعر الاونصة     

بيع 77,839 جنيه

 شراء 78,194 جنيه

سعر الجنيه الذهب          

بيع 17,520 جنيه

شراء 17,600 جنيه

سعر الكيلو       

بيع 2,502,857  جنيه

شراء 2,514,286 جنيه 

 

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عيارا 18 و21.. سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9-9-2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب في تعاملات الأسبوع الماضي 

سعر الذهب عيار 24 

بيع 2,509 جنيه 

شراء 2,520 جنيه 

 

سعر جرام الذهب عيار 22 

بيع 2,300  جنيه 

شراء 2,310 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 21 

بيع 2,195  جنيه 

شراء 2,205 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 18

بيع 1,881  جنيه 

شراء 1,890 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 14 

بيع 1,463  جنيه 

شراء 1,470 جنيه 

 

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,254 جنيه 

شراء 1,260 جنيه 

 

سعر الأونصة

بيع 78,017  جنيه 

شراء 78,372 جنيه 

 

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,560 جنيه 

شراء 17,640 جنيه

 

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ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ2.618 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

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صعود أسعار الذهب عالميًا مع تراجع الدولار

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