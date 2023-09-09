سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9-9-2023 فى البنوك المصرية

يرصد التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 9-9-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة والتي تشهد استقرارا ملحوظا في أسعار الصرف منذ شهر أكتوبر الماضي عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك المصرية

يهم سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 9-9-2023 في البنوك قطاع عريض من المواطنين حيث تعتبر العملة الأمريكية عملة التجارة الدولية لذلك تؤثر في أسعار السلع الغذائية وهي كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه في عمليات الشراء و 30.95 جنيه في عمليات البيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سُعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الدولار إلى نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري

سجل اليورو الأوروبي نحو 33.0053 جنيه للشراء و 33.153 جنيه للبيع.

يتداول الجنيه الاسترليني بنحو 38.40 جنيه للشراء و 38.57 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدينار الكويتي نحو 99.91 جنيه للشراء و 100.37 جنيه للبيع.

يتداول الدرهم الإماراتي بنحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.