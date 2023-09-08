الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 8-9-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أشهر، وسجل سعر الدولار الأمريكى على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع ، كما استقر سعر بيع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مع العطلة التي حصلت عليها البنوك يومي الجمعة والسبت. 

وتعرض “الدستور”، في التقرير التالي  سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 8-9-2023.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الاهلى المصري: 30.75 جنيه للشراء ، و30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر:  30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع
  • سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك HSBC  30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع .
  • بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي:30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.0228 جنيه33.1383 جنيه
جنيه إسترلينى38.4387 جنيه38.5711 جنيه
فرنك سويسرى34.5533 جنيه34.6767 جنيه
100 ين يابانى20.9228 جنيه20.9910 جنيه
ريال سعودى8.2226 جنيه8.2487 جنيه
دينار كويتى99.9685 جنيه100.3131 جنيه
درهم إماراتى8.3966 جنيه8.4232 جنيه
اليوان الصينى4.2083 جنيه4.2224 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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