سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 8-9-2023

استقر سعر الدولار عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أشهر، وسجل سعر الدولار الأمريكى على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع ، كما استقر سعر بيع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مع العطلة التي حصلت عليها البنوك يومي الجمعة والسبت.

وتعرض “الدستور”، في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 8-9-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الاهلى المصري: 30.75 جنيه للشراء ، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك HSBC 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع .

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي:30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8423 جنيه 30.9386 جنيه يورو 33.0228 جنيه 33.1383 جنيه جنيه إسترلينى 38.4387 جنيه 38.5711 جنيه فرنك سويسرى 34.5533 جنيه 34.6767 جنيه 100 ين يابانى 20.9228 جنيه 20.9910 جنيه ريال سعودى 8.2226 جنيه 8.2487 جنيه دينار كويتى 99.9685 جنيه 100.3131 جنيه درهم إماراتى 8.3966 جنيه 8.4232 جنيه اليوان الصينى 4.2083 جنيه 4.2224 جنيه