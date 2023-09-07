الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"صناعة الحبوب": 13% تراجعًا فى أسعار المكرونة.. ونستهدف أسواقًا تصديرية جديدة

المكرونة
المكرونة

قال وجدي المشد، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار المكرونة شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بنسبة 13% عن الشهر السابق، نتيجة تراجع أسعار القمح عالميا.

صادرات مصر من المكرونة تتركز فى الدول الإفريقية

وأضاف المشد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صادرات مصر من المكرونة تتركز في الدول الإفريقية، مؤكدا أن الأزمة السودانية لم تؤثر على صادرات مصر من المكرونة، بل زادت نيجة إقبال السودانيين على المكرونة بشكل عام.

 خطة جديدة لزيادة صادرات مصر من المكرونة 

 وأضاف "المشد" أن هناك خطة جديدة لزيادة صادرات مصر من المكرونة خلال الفترة القادمة، موضحا أن أهم الدول المستهدف زيادة الصادرات المصرية لها من المكرونة هي دول شرق وغرب إفريقا، وذلك بنهاية العام القادم، لافتا إلى أن حجم الإنتاج المحلي من المكرونة في مصر يصل إلى نحو مليون ونصف المليون طن سنويًا، مقسمة بين 750 ألف طن مكرونة معبأة، والمتبقي للمكرونة غير المعبأة (السائب)، وحجم الاستهلاك يبلغ مليون طن سنوياً، ويصدر ما يقرب من نصف مليون طن سنوياً.

 وفرة القمح الذى يدخل فى صناعة المكرونة قمح «ديورام»

وأضاف أن صناعة المكرونة في مصر تشهد حالة من التقدم، خلال العام الجاري 2023، ويرجع ذلك إلى وفرة القمح الذي يدخل في صناعة المكرونة، قمح «ديورام»، الذى أصبح يتم إنتاجة محليا في عدد من المحافظات، منها محافظات: سوهاج، البحيرة، بني سويف، وشرق العوينات.

 أسعار المكرونة اليوم في الأسواق

بلغت أسعار الكيس 800 جرام 17.75 جنيه في المحلات الخاصة.

بينما الـ400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 10.5 جنيه، وبلغ الكيس 350 جراما سعر 6.75 جنيه.

أسعار مكرونة لسان عصفور

وسجل سعر كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية من 18 إلى 23 جنيها.

وجدي المشد غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية أسعار المكرونة تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية

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