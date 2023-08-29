غرفة الحبوب: طرح 923 ألف طن قمح ساهم فى ضبط الأسعار

أكد عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في هيئة السلع التموينية، أكثر من 923 ألف طن من القمح خلال الفترة الماضية ساهم في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كما يشترك حاليا 123 مطحنة من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية. وأيضا، طرح الذرة الصفراء من خلال البورصة السلعية لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن، لصالح صغار مربي الدواجن، يسهم في ضبط أسعار الدواجن في الأسواق.



طرح 923 ألف طن قمح فى البورصة للسلع ساهم فى ضبط أسعار الدقيق والمخبوزات

ووفقًا لبيان صادر اليوم الثلاثاء عن غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أشاد عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وبتوجيهات القيادة السياسية، من حيث توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تفادي أي أزمات تتعلق بنقص السلع الغذائية طوال فترة جائحة كورونا وأيضًا خلال الحرب الروسية- الأوكرانية.

استمرار طرح وزارة التموين القمح فى البورصة السلعية وراء ضبط الأسواق

وأضاف "السلاموني" أنه مع استمرار زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية، سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى، مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن والمخبوزات والحلوى لصالح المستهلك. وأيضًا، انخفاض أسعار ردة النخالة، مشيرًا إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية، خاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وأدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية. ومع ذلك، نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية.