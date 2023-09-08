الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع سعر برميل النفط إلى متوسط 107 دولارات بنهاية 2024

النفط
النفط

توقع بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، ارتفاع سعر برميل النفط إلى متوسط 107 دولارات لخام برنت، بحلول نهاية عام 2024، بدفع من تخفيضات السعودية وروسيا.

وجاءت تقديرات "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية في أعقاب إعلان كل من السعودية وروسيا عن تمديد خفض إنتاج النفط لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية العام الجاري، بدلا من سبتمبر الحالي.

وفي تقديرات سابقة للبنك، توقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 95 دولارا بالنسبة لخام برنت، مقارنة مع أسعار حالية تبلغ حوالي 90 دولارا.

وكانت أعلنت روسيا تمديد قرار خفض تطوعي في إنتاجها من النفط الخام، بمقدار 300 ألف برميل يوميا، لينتهي في ديسمبر المقبل.

وكان القرار السابق، يقضي بانتهاء الخفض التطوعي في إنتاج النفط الخام بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، والذي بدأ مطلع هذا الشهر.

كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا، ثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023.

كان الاتفاق السابق يقضي بانتهاء الخفض التطوعي نهاية سبتمبر الجاري.

ووضع "جولدمان ساكس" عدة سيناريوهات لتطورات أسعار النفط، بناء على كميات النفط المفقودة من الأسواق لما تبقى من العام الجاري، والتي ستكون لها تأثيرات على المعروض خلال العام المقبل.

ولا تتضمن تقديرات البنك، قيام أي من أعضاء "أوبك+" الآخرين، بالإعلان عن خفض إضافي في الإنتاج خلال العامين الجاري أو المقبل.

الاستثمار الأميريكي روسيا السعودية جولدمان ساكس مغربية

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

9 نوفمبر.. نظر استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على الحبس والغرامة

"القبائل العربية" من ملتقى الأحزاب: ندعم الرئيس السيسي للترشح لفترة جديدة

تنفيذ 448 عمارة في المرحلة الرابعة للإسكان الاجتماعي بالعاشر

بعد بريكس و"جي 7".. كيف تهيمن التكهنات ضد الدولار رواجًا بمجموعة العشرين؟

محاكمة سلمى الشيمي.. الحبس سنتان وغرامة 100 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال