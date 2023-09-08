ارتفاع سعر برميل النفط إلى متوسط 107 دولارات بنهاية 2024

توقع بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، ارتفاع سعر برميل النفط إلى متوسط 107 دولارات لخام برنت، بحلول نهاية عام 2024، بدفع من تخفيضات السعودية وروسيا.

وجاءت تقديرات "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية في أعقاب إعلان كل من السعودية وروسيا عن تمديد خفض إنتاج النفط لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية العام الجاري، بدلا من سبتمبر الحالي.

وفي تقديرات سابقة للبنك، توقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 95 دولارا بالنسبة لخام برنت، مقارنة مع أسعار حالية تبلغ حوالي 90 دولارا.

وكانت أعلنت روسيا تمديد قرار خفض تطوعي في إنتاجها من النفط الخام، بمقدار 300 ألف برميل يوميا، لينتهي في ديسمبر المقبل.

وكان القرار السابق، يقضي بانتهاء الخفض التطوعي في إنتاج النفط الخام بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، والذي بدأ مطلع هذا الشهر.

كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا، ثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023.

كان الاتفاق السابق يقضي بانتهاء الخفض التطوعي نهاية سبتمبر الجاري.

ووضع "جولدمان ساكس" عدة سيناريوهات لتطورات أسعار النفط، بناء على كميات النفط المفقودة من الأسواق لما تبقى من العام الجاري، والتي ستكون لها تأثيرات على المعروض خلال العام المقبل.

ولا تتضمن تقديرات البنك، قيام أي من أعضاء "أوبك+" الآخرين، بالإعلان عن خفض إضافي في الإنتاج خلال العامين الجاري أو المقبل.