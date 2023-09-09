ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.618 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم السبت، ارتفاع متواضع خلال التعاملات لتسجل 2.618 دولار، للمليون وحدة حرارية بريطانية.

أسعار الغاز الطبيعي

وكشفت تقارير صحفية، إن مكاسب العقود الآجلة للغاز الطبيعي بسبب العطلة الامريكية وذلك بعد انخفاض العرض الأمريكي بشكل أقل من المتوقع، كما إن الأسعار تشهد اتجاها هبوطيا منذ أواخر الشهر الماضي، في ظل قيام بعض المستثمرين بجني الأرباح قبل الربع الرابع.

وقالت معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع المخزونات المحلية من الغاز الطبيعي بمقدار 33 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، وكان هذا ارتفاعًا عن زيادة الأسبوع السابق البالغة 32 مليار قدم مكعب ولكن أقل من تقديرات السوق البالغة 43 مليار قدم مكعب قدم ، وفي المجمل، بلغت إمدادات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي 3.148 تريليون قدم مكعب، بزيادة 462 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي. كما أنها تزيد بمقدار 222 مليار قدم مكعب عن متوسط الخمس سنوات البالغ 2.926 تريليون قدم مكعب.

وكان أحد العناصر البارزة في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعي هو السحب الثالث على التوالي في جنوب وسط البلاد، مع انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 15 مليار قدم مكعب. ولم تسجل المناطق الجبلية والمحيط الهادئ سوى زيادات قدرها خمسة وأربعة مليارات قدم مكعب على التوالي. وفي هذه الأثناء، وجدت أسعار الغاز الطبيعي الدعم على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الرئيس الامريكى جو بايدن وإدارته يقومان بإلغاء عقود إيجار النفط والغاز الطبيعي في ألاسكا، مما يمثل ضربة قوية لقطاع الطاقة الأمريكي.

بالنسبة لأسعار سلع الطاقة الأخرى، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 86.86 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 89.90 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.6203 دولار للجالون. وزادت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 3.2129 دولار للجالون.