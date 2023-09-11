تراجع الطلب على الذهب.. هل يكون بداية تعافي الاقتصاد؟

أوضح الدكتور عمر غرايبة، الخبير الاقتصادي، أسباب تغير سلوك البنوك المركزية بخصوص الطلب على الذهب، قائلاً:" إن سلوك البنوك المركزية قد تغير خلال النصف الأول من عام 2023م، وانخفض الطلب بشكل واضح لدى البنوك المركزية".

أسباب انخفاض طلب البنوك المركزية على الذهب

وأضاف غرايبة خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك سببين رئيسيين لهذا التغير في السلوك؛ السبب الأول هو أنه ما زال هناك وجود للتضخم والركود في العالم، لافتاً إلى أن أمريكا خفضت نسب التضخم من 9% إلى 3.2%، كما أن منطقة اليورو انخفض التضخم فيها إلى حوالي 5.5%، لكن بالنظر إلى الأسعار فإنها مازالت مرتفعة على مستوى أسعار الطاقة، والغذاء، الإسكان، كما أن القوة الشرائية للعملات انخفض، وبالتالي فإن هناك انخفاض في القوة الشرائية من جهة وارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وأوضح، أن هناك حال من الركود في العالم، على الرغم أن هناك من يقول بأن العالم مازال لم يدخل إلى مرحلة الركود، لكن هناك ركود بالإشارة إلى مؤشرات الناتج المحلي في أمريكا يراوح الـ 2% كما أن الناتج المحلي في الصين يراوح الـ 5%، وبالتالي فإن زيادة التضخم والركود زاد من حاجة البنوك المركزية إلى العملات للتبادل والتداول، لسد الحاجات اليومية والتجارة الخارجية من الاستيراد والتصدير إلى خدمة الاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن السبب الثاني في تغير سلوك البنوك المركزية نحو الذهب وانخفاض الطلب عليه، هو التوترات الجيوسياسية التي تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا.