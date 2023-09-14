أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

الفضة من أهم المعادن التي تستخدم في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الاكسسوارات حيق أنها تتميز ببريق خاص، وقد لجأ الكثير من المواطنين إلى استخدام الاكسسوارات من الفضة بدلا من الذهب.

أسعار الفضة اليوم الخميس

ويقدم "الدستور" أسعار الفضة اليوم الخميس خلال مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس

قدرت سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة المعادن للسع سعر 22.62 جنيها للجرام، كما سجلت أسعار الفضة مقابل السعر الأمريكي سعر 0.73 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس

قدرت سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة المعادن للسع سعر21.67 جنيها للجرام، كما سجلت أسعار الفضة مقابل السعر الأمريكي سعر 0.70 دولار أمريكي.

أسعار جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 اليوم الخميس

قدرت سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة المعادن للسع سعر 20.93 جنيها للجرام، كما سجلت أسعار الفضة مقابل السعر الأمريكي سعر 0.68 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس

قدرت سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة المعادن للسع سعر 20.72 جنيها للجرام، كما سجلت أسعار الفضة مقابل السعر الأمريكي سعر 0.67 دولار أمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس

قدرت سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة المعادن للسع سعر 19.79 جنيها للجرام، كما سجلت أسعار الفضة مقابل السعر الأمريكي سعر 0.64 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس

قدرت سعر جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة المعادن للسع سعر 18.10 جنيها للجرام، كما سجلت أسعار الفضة مقابل السعر الأمريكي سعر 0.59 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس

قدرت سعر جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة المعادن للسلع سعر 16.97 جنيها للجرام، كما سجلت أسعار الفضة مقابل السعر الأمريكي سعر 0.55 دولار أمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس

قدرت سعر جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة المعادن للسع سعر 13.23 جنيها للجرام، كما سجلت أسعار الفضة مقابل السعر الأمريكي سعر 0.43 دولار أمريكي.