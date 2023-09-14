ارتفاع سعر عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 14-9-2023

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفاعًا جديدًا، ليرتفع عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 5 جنيهات، في الوقت الذي يسجل فيه الذهب العالمي تراجع طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.2%، وذلك بعد أن تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما قلل من جاذبية الذهب كأصل آمن.

وتعرض "الدستو" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-9-2023.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,503 جنيه ، وللشراء 2,514 جنيه.

الذهب عيار 22: بيع 2,294 جنيه ، وللشراء 2,305 جنيه.

الدهب عيار 21: بيع 2,190 جنيه ، وللشراء 2,200 جنيه.

الدهب عيار 18: بيع 1,877 جنيه ، وللشراء 1,886 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1,460 جنيه ، وللشراء 1,467 جنيه.

الذهب عيار 12: بيع 1,251 جنيه ، وللشراء 1,257 جنيه.

الاونصة: بيع 77,839 جنيه ، وللشراء 78,194 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 17,520 جنيه ، وللشراء 17,600 جنيه.

الكيلو الذهب : بيع 2,502,857 جنيه ، وللشراء 2,514,286 جنيه.

سعر الجنيه الذهب والسبائك