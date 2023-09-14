الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع سعر عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 14-9-2023

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفاعًا جديدًا، ليرتفع عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 5 جنيهات، في الوقت الذي يسجل فيه الذهب العالمي تراجع طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.2%، وذلك بعد أن تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما قلل من جاذبية الذهب كأصل آمن.

وتعرض "الدستو" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-9-2023. 

 

سعر الذهب اليوم 

  • الذهب عيار 24: بيع 2,503 جنيه ، وللشراء 2,514 جنيه.
  • الذهب عيار 22: بيع 2,294 جنيه ، وللشراء 2,305 جنيه.
  • الدهب عيار 21: بيع 2,190 جنيه ، وللشراء 2,200 جنيه.
  • الدهب عيار 18: بيع 1,877 جنيه ، وللشراء 1,886 جنيه.
  • الذهب عيار 14: بيع 1,460 جنيه ، وللشراء 1,467 جنيه.
  • الذهب عيار 12: بيع 1,251 جنيه ، وللشراء 1,257 جنيه.
  • الاونصة: بيع 77,839 جنيه ، وللشراء 78,194 جنيه.
  • الجنيه الذهب: بيع 17,520 جنيه ، وللشراء 17,600 جنيه.
  • الكيلو الذهب : بيع 2,502,857 جنيه ، وللشراء 2,514,286 جنيه.

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 13-9-2023 فى محلات الصاغة

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سعر الجنيه الذهب والسبائك 

  • سبيكة ذهب عيار 24 ماستر جولد واحد كيلو: 2690250 جنيها.
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 100 جرام عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى: 269025 جنيها.
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 2.5 جرام عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى: 6730 جنيها.
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 5 جرام عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى : 13455 جنيها.
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 20 جرام عيار 999.9 من إنتاج شركة ملاك وبشرى: 53805 جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى: 18835 جنيها.
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى: 4710 جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي: 19175 جنيها.
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أسعار الفضة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 في بورصة المعادن

الذهب الجنية الذهب الدهب عيار 21 الدهب عيار 18 الذهب العالمي

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