الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 13-9-2023 فى محلات الصاغة

الذهب
الذهب

زاد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-9-2023 في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية من قبل الشباب المقبلين على الزواج والراغبين في شراء شبكة أو المواطنين الراغبين في حفظ قيمة مدخراتهم، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-9-2023 في محلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-9-2023 في محلات الصاغة، خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9% بقيمة 20 جنيها، فيما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% بفعل ارتفاع العملة الأمريكية في تراقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل والذي متوقع فيه تثبيت سعر الفائدة.

سجل عيار 21 من الذهب والذي يعد الأكثر مبيعا في الدول العربية مستوى 2200 جنيه، بينما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية مستوى 1912 دولارا بقيمة تراجع بلغت 21 دولارًا أمريكي.

وإليكم أسعار المعدن النفيس بالتفصيل في محلات الصاغة:-

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2508.5 جنيه.
الشراء 2497.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2299.5 جنيه.
الشراء 2289 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2195 جنيها.
الشراء 2185 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر الذهب اليوم 12-9-2023 في مصر للبيع والشراء

منتصف التعاملات|سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-9-2023


سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1881.5 جنيه.
الشراء 1872.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1463.25 جنيه.
الشراء 1456.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1254.25 جنيه.
الشراء 1248.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 940.75 جنيه.
الشراء 939.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-9-2023

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17560 جنيها.
الشراء 17480 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.


سجل اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1930$.
الشراء 1929$.
بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

 

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