الحوار الوطني يناقش "غلاء الأسعار" اليوم

تعقد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في مدينة الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

"أمناء الحوار الوطني" يناقش مقترحات أعضاءه حول الانتخابات الرئاسية

في سياق آخر، كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل جلسة مجلس الأمناء أول أمس الأحد، والتي استمرت ما يقرب من 8 ساعات وناقشت عدة موضوعات تنوعت بين الانتخابات الرئاسية وانعقاد الجلسات التخصصية والعامة، وأيضا تقييم ما تم في الفترة الماضية في جلسات الحوار.



وأوضح الكشكي، لـ"الدستور": ناقشنا التأكيد على ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية، وتم تكليف أعضاء مجلس الأمناء بدراسة وجهة نظرهم فيما يخص الضمانات، شريطة أن تستند إلى الدستور والقانون في المقام الأول، وتم التوافق على انعقاد المجلس بشكل دائم بين الأعضاء للمناقشة والمداولة حول ما يطرحه كل عضو من مقترحات في هذا الشأن، لكن في النهاية تنطلق من الدستور وقوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف: “رأيي الشخصي أن الدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات به من الضمانات ما تكفي لنزاهة الانتخابات الرئاسية بشكل كبير”.

وأكمل: “تم الاتفاق على عقد جلسات تخصصية هذا الأسبوع متعلقة بالموضوعات التي ناقشتها لجان الأحزاب وغلاء الأسعار والتضخم والتمكين السياسي للشباب وذلك في الجلسات العامة الأسبوع الماضي، كما توافقنا على عقد جلسات عامة خلال الأيام القليلة المقبلة وننتظر توضيح من المنسق العام بجدول المناقشات”.

وتابع: “ناقشنا كشف حساب وتقييم للفترة الماضية وما المطلوب في الفترة المقبلة، باستعراض ما تم انجازه وبعض الملاحظات وآلية تداركها في الجلسات المقبلة وركزنا على أولويات اختيار القضايا في الفترة المقبلة واتفقنا على ضرورة الانتهاء مما تبقى من توصيات لرفعها للسيد الرئيس”.