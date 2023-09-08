الحوار الوطني يناقش قضية تمكين الشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية

"التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية" كانت عنوان جلسة ممتدة، عقدها الحوار الوطني، ضمن أعمال لجنة الشباب بالمحور المجتمعي، وذلك في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

في بداية الجلسة ثمن المشاركون دور الدولة في السنوات الأخيرة، والتي شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود، مؤكدين على اهتمام الحوار الوطني بمشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم في الملفات المختلفة وأشاد الحضور بدور أنشطة حياة كريمة في دعم وتمكين الشباب ورفع مستوى الوعي لديهم وزيادة ارتباطهم بالدولة.

دمج الشباب في العمل السياسي

ناقش المتحدثون خلال الجلسة تعزيز مشاركة ودمج الشباب في العمل السياسي، والذي يعد جزء هاما من تدابير تعزيز الديمقراطية، فضلا عن تفعيل دور الأنشطة الطلابية لما لها من قدرة على صنع سياسات مختلفة وطلاب قادرين على قيادة المستقبل، واقترح بعض المشاركين دعم وتأسيس اتحادات طلابية في الجامعات الجديدة، مع ضرورة إعادة النظر في لوائح اتحادات الطلاب بما يناسب دعم هذا النشاط ووضع لائحة مالية واضحة للاتحادات. واقترح البعض إيجاد رابطة بين الاتحادات والنقابات العامة، وتدريب أعضاء الاتحادات الطلابية على الإدارة والعمل.

وشدد البعض على ضرورة دعم الأنشطة الطلابية من جميع الوزارات، وتأسيس أنشطة ثقافية لبلورة الوعي السياسي للشباب، وكذا الربط بين اللجان النوعية بالمدارس والجامعات، وزيادتها ليكونوا ممثلين لرؤية الدولة 2030.

حافز دراسي للشباب

وتطبيق حافز دراسي للشباب المشارك في الأنشطة، وكذا عمل أنشطة طلابية كالمسابقات والمناظرات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وزيادة سبل الدعم المادي وغير المادي للأنشطة الطلابية المشاركة في المعارض والمسابقات لتحفيزها وتمثيل مصر في المحافل الدولية.