تفاصيل اجتماع "أمناء الحوار الوطنى" لمناقشة الانتخابات الرئاسية

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل جلسة مجلس الأمناء أمس الأحد، والتي استمرت ما يقرب من 8 ساعات وناقشت عدة موضوعات تنوعت بين الانتخابات الرئاسية وانعقاد الجلسات التخصصية والعامة، وأيضا تقييم ما تم في الفترة الماضية في جلسات الحوار.

الدستور والقانون بهما من الضمانات ما تكفى لنزاهة الانتخابات الرئاسية بشكل كبير

وأوضح الكشكي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: ناقشنا التأكيد على ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية، وتم تكليف أعضاء مجلس الأمناء بدراسة وجهة نظرهم فيما يخص الضمانات، شريطة أن تستند إلى الدستور والقانون في المقام الأول، وتم التوافق على انعقاد المجلس بشكل دائم بين الأعضاء للمناقشة والمداولة حول ما يطرحه كل عضو من مقترحات في هذا الشأن، لكن في النهاية تنطلق من الدستور وقوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف قائلا «رأيي الشخصي أن الدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات به من الضمانات ما تكفي لنزاهة الانتخابات الرئاسية بشكل كبير».



وأكمل: تم الاتفاق على عقد جلسات تخصصية هذا الأسبوع متعلقة بالموضوعات التي ناقشتها لجان الأحزاب وغلاء الأسعار والتضخم والتمكين السياسي للشباب وذلك في الجلسات العامة الأسبوع الماضي، كما توافقنا على عقد جلسات عامة خلال الأيام القليلة المقبلة وننتظر توضيح من المنسق العام بجدول المناقشات.

وتابع: ناقشنا كشف حساب وتقييم للفترة الماضية وما المطلوب في الفترة المقبلة، باستعراض ما تم إنجازه وبعض الملاحظات وآلية تداركها في الجلسات المقبلة وركزنا على أولويات اختيار القضايا في الفترة المقبلة واتفقنا على ضرورة الانتهاء مما تبقى من توصيات لرفعها للسيد الرئيس.

مواصلة عقد الجلسات التخصصية استعدادًا لرفع توصيات جديدة للرئيس

وقال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يجرى التجهيز الآن للجلسات المتخصصة التي ستناقش ما دار في الجلسات العلنية بالأسابيع الأخيرة تمهيدا لإعلان حزمة جديدة من التوصيات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جزء من مسئولية مجلس الأمناء.

وأضاف فرحات في تصريحات له: الانتخابات الرئاسية حدث كبير ومهم في مصر، وهناك اهتمام كبير به داخليا ودوليا، لافتًا إلى أن مجلس الأمناء ليس بعيدا عن هذا الحدث، وبالتالي سيؤخذ في الاعتبار التوفيق بين الجداول الزمنية لسير الحوار الوطني والجداول الزمنية التي سوف تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «نحن ننتظر الجداول الزمنية التي سوف تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتم التوفيق بين المسألتين، وفي رأيي طبعا، حدث الانتخابات الرئاسية هو الحدث الأهم، لأنه يهم المجتمع المصري بكل قواه والمجتمع الدولي أيضا».