الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-9-2023

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء (تحديث يومي)

ينشر "الدستور" آخر تحديث يومي خلال منتصف التعاملات لسعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

خلال منتصف التعاملات سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر  2023 استقرارًا في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، استقر سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 ، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال منتصف التعاملات بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 ، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر اليورو شهد ارتفاعًا ملحوظَا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي.

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الثلاثاء الجنيه المصري منتصف التعاملات البنوك المصرية

مواد متعلقة

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-6-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023

منتصف التعاملات|سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 مايو

آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-5-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 مايو

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الاثنين 29 مايو 2023

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة كريمان بعد معاناة مع المرض.. وهذا موعد صلاة الجنازة

جريمة منتصف الليل.. "محمد" ينحر شقيقته "فريدة" فى الشارع

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

بيراميدز لـ"الدستور": بن شرقى مسك ختام تعاقدات الميركاتو الصيفى

بديل هالاند.. الصحف العالمية تعلق على انضمام أنتونى موديست للأهلى

وزير الرى: عاصفة "دانيال" مرت بسلام على مطروح.. لا خسائر والأمور مستقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية