الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-6-2023

اليورو
اليورو

تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، مسجلاً نحو 33.04 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع وفقًا لتحديث متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

يقدم "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعامللات استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك القاهرة

انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

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