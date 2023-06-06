سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023
ترتفع معدلات البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية صباح اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 لرصد أخر تطورات الأخضر وارتباطه باسعار مختلف السلع.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
ننشر في التقرير التالي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
30.84 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأھلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندریة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس
8.85 جنيه للشراء
8.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك القاھرة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار الثلاثاء في البنك التجاري الدولي CIB
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023
يورو
32.9673 شراء 33.0795 بيع
جنيه إسترلينى
38.1894 شراء 38.3174 بيع
فرنك سويسرى
33.8548 شراء 33.9686 بيع
100 ين يابانى
21.9789شراء 22.0502 بيع
ريال سعودى
8.2232 شراء 8.2498 بيع
دينار كويتى
100.1498 شراء 100.5969 بيع
درهم اماراتى
8.3976شراء 8.4237 بيع
اليوان الصينى
4.3342 شراء 4.3477 بيع