الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023

الدولار
الدولار

ترتفع معدلات البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية صباح اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 لرصد أخر تطورات الأخضر وارتباطه باسعار مختلف السلع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

ننشر في التقرير التالي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 

30.84 جنيه للشراء 

30.93 جنيه للبيع 

سعر الدولار  اليوم الثلاثاء في البنك الأھلي المصري

30.75 جنيه للشراء 

30.85 جنيه للبيع 

 

 سعر الدولار اليوم الثلاثاء  في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء 

30.85 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندریة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس 

8.85  جنيه للشراء 

8.95 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك القاھرة

 30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الثلاثاء  في البنك التجاري الدولي CIB

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

بعد انخفاض 10 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 

يورو

          32.9673 شراء        33.0795 بيع

جنيه إسترلينى

          38.1894 شراء        38.3174 بيع 

فرنك سويسرى

          33.8548 شراء        33.9686 بيع 

100 ين يابانى

           21.9789شراء        22.0502 بيع 

ريال سعودى

          8.2232  شراء         8.2498  بيع 

دينار كويتى

          100.1498 شراء      100.5969 بيع 

درهم اماراتى

           8.3976شراء         8.4237 بيع 

اليوان الصينى   

 4.3342 شراء         4.3477 بيع 

 

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أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

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الكيلو بـ67 جنيها في المزرعة.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

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