سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023

ترتفع معدلات البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية صباح اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 لرصد أخر تطورات الأخضر وارتباطه باسعار مختلف السلع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

ننشر في التقرير التالي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

30.84 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأھلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندریة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس

8.85 جنيه للشراء

8.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك القاھرة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الثلاثاء في البنك التجاري الدولي CIB

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

يورو

32.9673 شراء 33.0795 بيع

جنيه إسترلينى

38.1894 شراء 38.3174 بيع

فرنك سويسرى

33.8548 شراء 33.9686 بيع

100 ين يابانى

21.9789شراء 22.0502 بيع

ريال سعودى

8.2232 شراء 8.2498 بيع

دينار كويتى

100.1498 شراء 100.5969 بيع

درهم اماراتى

8.3976شراء 8.4237 بيع

اليوان الصينى

4.3342 شراء 4.3477 بيع