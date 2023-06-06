سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

استهلت جميع البورصات العالمية للمعادن في منتصف أيام تداولاتها الأسبوعية على حالة من الاستقرار بأوقية الذهب بشكل ملحوظ، بينما ارتفع صباحا أسعار جرام الذهب عيار 21، وكثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، عقب هبوط يكون على مدار يومين في سوق الصاغة في مختلف المحافظات.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

وأظهرت كافة التقارير بمنصات إلكترونية للبيع والتداول للمجوهرات، أن جرام الذهب قد قفز بواقع مبلغ 5 جنيهات ليسجل ذات مستويات السبت الماضي، لكي يصل سعر جرامات عيار 21 الأكثر مبيعا في مستوي الجمهورية نحو مبلغ 2345 جنيها للجرام الواحد، مقارنة بسعره أمس الإثنين، والذي قد بلغ 2340 جنيهًا وذلك بدون احتساب المصنعية.

وتنشر “الدستور” برصد سعر الذهب اليوم بمصر الثلاثاء 5-6-2023 بهذا التقرير.

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو عيار 24 (2680 جنيها).

وأوضحت المنصات أن أسعار جرام الذهب عيار 24 شهد ارتفاع طفيف وهو الأعلى سعرا في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2680 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو عيار 21 (2345 جنيها).

وبدأ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تعاملاته الأسبوعية علي صعود جديد صباحا ليبلغ 2345 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو عيار 18 (2010 جنيهات).

وتحرك سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 للأعلى بقيمة 5 جنيهات محليا ليبلغ 2010 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو (18760 جنيها).

وبلغ أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيها ليبلغ نحو 18760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو عيار 24

محليا ايضا صعد سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ نحو 83080 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.680 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الهبوط الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1945 دولارا.