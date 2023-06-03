"المالية" تكشف موعد انتهاء الإعفاء الجمركى على الذهب

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية، إن إعفاء الذهب مع المصريين القادمين من الرسوم الجمركية، بدأت 11 مايو، وتستمر لمدة 6 أشهر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الناس بتجمع مدخراتهم في ذهب، وكان ممكن نلاقي حد واضع الذهب في جيب حقيبة سرية، ونرجو من أي شخص ينزل بذهب يقول، ولم يحدث أن تم توقيف أي شخص يحمل مقدارا من الذهب".

وأكدت أنه لا توجد أي رسوم جمركية أو ضريبية أخرى عدا 14% على قيمة المصنعية.

وأشارت إلى أن كميات الذهب التي دخلت مع المصريين القادمين من الخارج بدون جمارك، حتى نهاية مايو بلغت 112 كيلو ذهب.

وأوضحت أن الإعفاء على الذهب الخاص وليس الذهب للتجارة، منوهة بأن القرار خاص بالذهب بصحبة راكب، مؤكدة أنه لم يتم تحديد كمية محددة تخضع للإفراج الجمركي، ويبقى الأمر ضمن حدود المنطقي، مردفة: "غير مقبول مثلا إن بنت تتزين بالذهب على طول ذراعيها".