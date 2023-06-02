تعرف على أنواع التعدين وكيفية استخراج الذهب

يوجد العديد من أنواع وطرق التعدين الخاصة باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، فى المواقع التعدينية المختلفة، من حيث عمليات البحث والاستكشاف والحفر.

أنواع التعدين وكيفية استخراج الذهب

كما أنه لابد قبل الشروع في العمل بمجال التعدين، يجب أولاً اكتشاف الموارد المعدنية من خلال عمليات البحث والاستكشاف والسماح بفترة للتخطيط والدراسات التعدينية، والتأكد من أن جميع الأجزاء والقطع المناسبة في مكانها وجاهزة قبل الشروع في نشاط التعدين.

وينشر «الدستور»، أبرز المعلومات الخاصة بطرق التعدين والحفر:

1- التعدين المكشوف

بمعنى الحفرة المفتوحة هي إحدى طرق التعدين الأكثر شيوعًا المستخدمة وتبدأ من سطح الأرض، ما يحافظ على التعرض للسطح طوال فترة الاستخراج، وعادة ما يكون للحفر جوانب متدرجة لضمان سلامة عمال المناجم ومنحدر عريض حيث يمكن للمعدات أن تنتقل، ما يسمح بإزالة المنتج بكفاءة من الموقع.

كما يعد التعدين في حفرة مكشوفة عمليًا عندما تكون أجسام خام الصخور كبيرة الحجم وتقع بالقرب من السطح.

وتشمل مزايا التعدين المكشوف ما يلي:

- يمكن استخدام الشاحنات والمعدات الثقيلة لنقل كميات كبيرة من الصخور.

- المعدات غير مقيدة بحجم الفتحة التي تعمل فيها.

- إنتاج أسرع للخامات التعدينية والصخور.

- انخفاض تكلفة التعدين يعني أن الدرجات المنخفضة من الخام تعتبر اقتصادية بالنسبة للتعدين.

2- التعدين الجوفي

يستخدم التعدين تحت الأرض لاستخراج الخام من تحت سطح الأرض بأمان واقتصادي وبأقل قدر ممكن من النفايات، كما أنه قد يكون الدخول من السطح إلى منجم تحت الأرض من خلال نفق أفقي أو رأسي، يُعرف باسم adit أو shaft أو الانحدار.

يكون التعدين تحت الأرض عمليًا عندما:

- يكون جسم الخام أعمق من أن يتم تعدينه بشكل مربح من خلال الحفرة المفتوحة.

- درجات أو جودة الجسم السلكي عالية بما يكفي لتغطية التكاليف.

- التعدين تحت الأرض له بصمة أرضية أقل من التعدين المكشوف.

- رسم تخطيطي لتوضيح توقف الوريد الضيق في التعدين تحت الأرض

ما هو التعدين تحت الأرض؟

تشمل طرق التعدين تحت الأرض التي نستخدمها الغرفة والأعمدة، وإيقاف الوريد الضيق، والتعدين الآلي على نطاق واسع.

كما يعد تعدين الغرف والأعمدة أحد أنماط التعدين حيث يتم دفع الأنفاق في نمط رقعة الشطرنج مع وجود أعمدة مربعة ضخمة بينهما والتي يتم قطعها تدريجياً مع استمرار العمل.

يتم إجراء وقف الوريد الضيق في التنقيب تحت الأرض على طول "الأوردة" الجيولوجية، وهي أجسام شبيهة بالصفائح المعدنية من المعادن المتبلورة داخل صخرة، حيث يتم استخراج المعدن وإزالته.

3- التعدين تحت الماء

يعد التعدين تحت الماء ضروريًا عندما يكون المنتج الذي حددته موجودًا داخل بيئة مائية مثل قاع البحر، كما تحد فريد من نوعه، ويتطلب نهجًا مسؤولًا يأخذ في الاعتبار النظام البيئي المحلي بعناية.

يقوم التعدين تحت الماء بسفن مصممة لهذا الغرض باستخدام إما مركبة تعمل تحت الماء عن بعد أو تقنية حفر على أعماق 100-140 متر تحت مستوى سطح البحر.