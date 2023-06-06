بدأ التجار والمقاولون تعاملاتهم لمعرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 عبر جوجل، حيث ارتفعت أسعار مواد البناء بمصر في بداية تعاملات اليوم في جميع الأسواق المصرية.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الحديد اليوم

سعر طن حديد عز بـ 40.200 جنيه.

سعر طن حديد بشاى بـ 39.700 جنيه.

سعر طن حديد العتال اليوم الثلاثاء 6 يونيو بـ 39.500 جنيه.

سعر طن حديد عطية بـ 39.400 جنيه.

سعر طن حديد بيانكو بـ 39.000 جنيه.

سعر طن حديد العشري اليوم الثلاثاء 6 يونيو بـ 39.500 جنيه.

سعر طن حديد سرحان بـ 39.500 جنيه.

سعر طن حديد الكومى بـ 39.300 جنيه.

سعر طن حديد المعادي بـ 39.300 جنيه.

سعر طن حديد المراكبى بـ 39.500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين بـ 39.500 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل بـ 39.000 جنيها

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء