أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023
بدأ التجار والمقاولون تعاملاتهم لمعرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 عبر جوجل، حيث ارتفعت أسعار مواد البناء بمصر في بداية تعاملات اليوم في جميع الأسواق المصرية.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023
وتنشر “الدستور” بهذا التقرير سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.
سعر الحديد اليوم الثلاثاء في مصر
سعر الحديد اليوم
- سعر طن حديد عز بـ 40.200 جنيه.
- سعر طن حديد بشاى بـ 39.700 جنيه.
- سعر طن حديد العتال اليوم الثلاثاء 6 يونيو بـ 39.500 جنيه.
- سعر طن حديد عطية بـ 39.400 جنيه.
- سعر طن حديد بيانكو بـ 39.000 جنيه.
- سعر طن حديد العشري اليوم الثلاثاء 6 يونيو بـ 39.500 جنيه.
- سعر طن حديد سرحان بـ 39.500 جنيه.
- سعر طن حديد الكومى بـ 39.300 جنيه.
- سعر طن حديد المعادي بـ 39.300 جنيه.
- سعر طن حديد المراكبى بـ 39.500 جنيه.
- سعر طن حديد المصريين بـ 39.500 جنيه.
- سعر طن حديد مصر ستيل بـ 39.000 جنيها
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء
- سعر أسمنت قنا بـ 1,830 جنيه.
- سعر أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 6 يونيو بـ 2,010 جنيهات.
- سعر أسمنت حلوان بـ 1,990 جنيها.
- سعر أسمنت السهم بـ 1,890 جنيها.
- سعر أسمنت المسلح بـ 2,050 جنيها.
- - سعر أسمنت السويدي بـ 2,060 جنيها.
- - سعر أسمنت العسكري اليوم الثلاثاء 6 يونيو بـ 1.880 جنيهات.
- - سعر أسمنت وادي النيل بـ 1,880 جنيها.
- - سعر أسمنت المخصوص بـ 1,990 جنيها.
- - سعر أسمنت سيناء 42.5 بـ 1,890 جنيها.
- - سعر أسمنت العامرية بـ 2,035 جنيها.
- - سعر أسمنت الممتاز بـ 2,055 جنيها.
- - سعر أسمنت السويس بـ 2,040 جنيها.
- - سعر أسمنت المعلم بـ 1,910 جنيهات.
- سعر أسمنت تايتان بـ 2,020 جنيهات.
- سعر أسمنت البرج بـ 1,900 جنيهات.
- سعر أسمنت أسيوط بـ 1,800 جنيه.
- سعر أسمنت المهندس بـ 2,020 جنيها.
- سعر أسمنت النهضة بـ 1,820 جنيها.
- سعر أسمنت الدلتا بـ 1,870 جنيها.
- سعر أسمنت الصرح بـ 2,030 جنيها.
- سعر أسمنت المنيا بـ 1,940 جنيها.
- وصل سعر أسمنت أسوان بـ 1,780 جنيها.
- سعر أسمنت المصريين اليوم الثلاثاء 6 يونيو بـ 1,770 جنيها.
- سعر أسمنت المصري بـ 2,040 جنيها.