سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

مع أولى التعاملات المالية شغل بال المواطنين المسافرين إلى الخارج بالمملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث انخفضت أسعار الريال السعودي بمصر في تعاملات اليوم مقابل سعر الجنيه المصري، بآخر تحديث لكافة البنوك العاملة في مصر.

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في البنوك المصرية

وتقدم «الدستور» لمتابعيها التعرف على سعر الريال السعودي اليوم الثلاثا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 يونيو في البنك الأهلي المصري 8.1951 جنيه للشراء، و8.2258 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 يونيو في البنك التجاري الدولي 8.1852 جنيه للشراء، و8.2522 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بنك كريدي أجريكول 8.1614 جنيه للشراء، و8.2533 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في البنك الاهلي الكويتي8.2329 جنيه للشراء، و8.2516 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.1922 جنيه للشراء، و8.2569 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.2212 جنيه للشراء، و8.2543 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.2382 جنيه للشراء، و8.2516 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية IDB بـ 8.1135 جنيه للشراء، و8.2258 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في البنك العقاري المصري العربي 8.013 جنيه للشراء، و8.2527 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK بـ 8.1723 جنيه للشراء، و8.2632 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو مقابل الجنيه داخل بنك الإسكندرية 8.2109 جنيه للشراء، و8.2525 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في المصرف العربى الدولى AIB بـ 8.2249 جنيه للشراء، و8.2511 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بنك قطر الوطني الأهلي QNB بـ 8.1398 جنيه للشراء، و8.2525 جنيه للبيع.