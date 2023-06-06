الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع أولى التعاملات المالية شغل بال المواطنين المسافرين إلى الخارج بالمملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث انخفضت أسعار الريال السعودي بمصر في تعاملات اليوم مقابل سعر الجنيه المصري، بآخر تحديث لكافة البنوك العاملة في مصر.

 

اقرأ ايضا

من هنا| انشاء حساب ولي الامر و تقديم الصف الاول الابتدائي 2023

 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في البنوك المصرية

وتقدم «الدستور» لمتابعيها التعرف على سعر الريال السعودي اليوم الثلاثا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 يونيو في البنك الأهلي المصري 8.1951 جنيه للشراء، و8.2258 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 يونيو في البنك التجاري الدولي 8.1852 جنيه للشراء، و8.2522 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بنك كريدي أجريكول 8.1614 جنيه للشراء، و8.2533 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي  اليوم الثلاثاء 6 يونيو في البنك الاهلي الكويتي8.2329 جنيه للشراء، و8.2516 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.1922 جنيه للشراء، و8.2569 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.2212 جنيه للشراء، و8.2543 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.2382 جنيه للشراء، و8.2516 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية IDB بـ 8.1135 جنيه للشراء، و8.2258 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في البنك العقاري المصري العربي 8.013 جنيه للشراء، و8.2527 جنيه للبيع.

بعد تكرار جرائمها.. تعرف على عقوبة تهريب العملات المحلية خارج البلاد

شينخوا: مصر تسعى لتأمين الدولار وتنويع العملات التجارية

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK بـ 8.1723 جنيه للشراء، و8.2632 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو مقابل الجنيه داخل بنك الإسكندرية 8.2109 جنيه للشراء، و8.2525 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في المصرف العربى الدولى AIB بـ 8.2249 جنيه للشراء، و8.2511 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بنك قطر الوطني الأهلي QNB بـ 8.1398 جنيه للشراء، و8.2525 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي اليوم البنوك المصرية الريال السعودي الريال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

الأكثر قراءة

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"الشاهد".. المخرج خالد يوسف يكشف أكثر هجوم أزعجه ضد "سره الباتع"

محامو ترامب يجتمعون مع وزارة العدل لتجنب توجيه الاتهام فى قضية وثائق مارالاجو

أحمد العوضى: عشت ببيت 60 مترا.. وهذه مزايا العمل مع ياسمين عبدالعزيز

أبرزها "محور الترجمة كجسر للتواصل بين الشعوب".. أجندة "الدستور" الثقافية

روسيا تحبط هجوما كبيرا للقوات الأوكرانية فى دونيتسك وتدمر 8 دبابات "ليوبارد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس