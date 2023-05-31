شينخوا: مصر تسعى لتأمين الدولار وتنويع العملات التجارية

قالت وكالة شينخوا الصينية، إن مصر تسعى لتأمين الدولار وتنويع العملات التجارية، لاسيما مع نقص الدولار في خضم الأزمات المالية العالمية.

مصر تسعى لتأمين الدولار

وقالت وكالة شينخوا الصينية في تقرير لها، إن مصر تعمل على مواجهة أزمة الدولار الأمريكي التي أدت إلى تباطؤ الواردات، حيث تبحث مصر عن جميع أنواع السبل لتأمين الدولار، فضلا عن التفكير في تبني عملات أخرى في التجارة.

وتسبب الصراع الروسي الأوكراني المستمر الذي بدأ في أوائل عام 2022 في ارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية والأسمدة، مما وجه ضربة قوية لمصر، أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم.

وأشار أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات ومقره القاهرة، إلى أنه بصرف النظر عن الصراع الروسي الأوكراني المستمر، فإن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة، والعقوبات الغربية على روسيا، وسحب الأموال الساخنة من مصر كلها تضغط على الجنيه المصري.

وأضاف الديب "ستكون خطوة مهمة للغاية لتقليص الاعتماد على الدولار الذي يشكل 90 في المائة من التجارة الدولية".

وأضاف أن هناك اتجاه لتغيير خريطة تداول الأموال والتخلص من هيمنة الدولار على العالم، مشيرا إلى أن الترويج لعملات جديدة يمكن أن يكون مخرجا استراتيجيا من هيمنة الدولار من خلال زيادة التنسيق بين مجموعة البريكس واعتمادها.

وقال السيد جزار ، خبير اقتصادي، إن مصر تتبع عدة وسائل لتأمين الدولارات، من منح مستثمرين أجانب قابلة للتجديد إقامة لمدة عام واحد، وفرض رسوم على السائحين بالدولار أو اليورو لركوب القطارات، ودراسة طرح أسهم الشركات المسجلة بها.

علاوة على ذلك، تحتاج مصر إلى تحسين قدرتها التصنيعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وسبق وأعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الشهر الماضي، أن الوزارة تدرس اعتماد العملات المحلية لشركائها التجاريين عند التعامل مع الهند والصين وروسيا.