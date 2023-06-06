الكيلو بـ67 جنيها في المزرعة.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر سعر الفراخ البيضاء ما بين 67 و68 جنيها في المزرعة تصل للمستهلك بزيادة من 5 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 76 و77 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 90 و95 جنيها، وسجل سعر كيلو الأمهات البيضاء ما بين 59 و 60 جنيها.

فيما بلغ سعر كيلو البط الفرنساوي ما بين 74 و 75 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو البط المسكوفى ما بين 99 و100 جنيه، وبلغ سعر كيلو البط المولارد ما بين 84 و85 جنيها.

- أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر كتكوت أبيض عمر يوم ما بين 9 و 8 جنيه، بينما تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 12 و11 جنيه، فيما تراوح سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 7.50 و 8 جنيه.

وبلغ سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 17.25 و18.50 جنيه، فيما بلغ سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين 25.50 و26.75 جنيه، وبلغ سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم بين 32.50 و32.75 جنيه.

- أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة بيض أحمر ما بين 97 و 98 جنيه، فيما سجل سعر كرتونة بيض أبيض ما بين 97 و 98 جنيه، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 116 و117 جنيه.