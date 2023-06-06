أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

شهدت أسعار الذرة الصفراء تراجعًا اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة السلع، مابين 100 إلي 300 جنيها للطن، نتيجة توفير الذرة الصفراء في الأسواق بعد الافراجات المستمرة من قبل وزارة الزراعة.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الثلاثاء 6 يونيو، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم

تراجعت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة السلع بقيمة 300 جنيها في الطن لتسجل 13000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء أرجنتيني اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة السلع بقيمة 300 جنيها في الطن لتسجل 13000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة السلع بقيمة 100 جنيها في الطن لتسجل 11000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة السلع بقيمة 100 جنيها في الطن لتسجل 11000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة السلع بقيمة 100 جنيها في الطن لتسجل 11000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة السلع بقيمة 100 جنيها في الطن لتسجل 11000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الثلاثاء 6 يونيو في بورصة السلع بقيمة 100 جنيها في الطن لتسجل 11000 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار الصويا اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

بلغت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الثلاثاء 6 يونيو 36000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعارصويا 44 % اليوم الثلاثاء 6 يونيو 34000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعارصويا 46% (مستورده) اليوم الثلاثاء 6 يونيو 36000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الثلاثاء 6 يونيو11700 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعارزيت صويا منزوع اليوم الثلاثاء 6 يونيو47000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعارزيت صويا مكرر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 48500 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعاربذرة فول الصويا اليوم الثلاثاء 6 يونيو33000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعاركسب عباد 36% اليوم الثلاثاء 6 يونيو18000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعاردي دي جي إس 27% اليوم الثلاثاء 6 يونيو24000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعارجيلوتين مستورد 60% اليوم الثلاثاء 6 يونيو49000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغت أسعارقشر فول الصويا اليوم الثلاثاء 6 يونيو10500 جنيها للطن صب ارضه.