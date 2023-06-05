بعد انخفاض 10 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية استقرارا؛ تأثرا بالبورصات العالمية بعد انخفاض 10 جنيهات في التعاملات الصباحية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية، ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية.

وقال فادي كامل الخبير في صناعة الذهب، إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث الآتي:

عيار ١٨ سجل ٢٠١٤ جنيها.

سجل عيار ٢١ نحو ٢٣٥٠ جنيها .

سجل عيار ٢٤ نحو ٢٦٨٦ جنيها.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب ١٨٨٠٠ جنيه.

ولفت إلى أن الأسعار يضاف إليها المصنعية في حالة بيع المشغولات الذهبية.

وأوضح أن سعر الذهب العالمي سجل ١٩٦٠ دولارا للأونصة.