سعر الذهب اليوم 12-9-2023 في مصر للبيع والشراء

من الموضوعات المهمة التي تنال الكثير من البحث هو معرفة سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء في السوق المصري خاصة عيار 21 الذي يكثر البحث عنه بصورة مستمرة.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في هذا التقرير نرصد سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء وفق أخر تحديث للأسعار، والذي شهد انخفاضا ملحوظا في معاملات أمس الاثنين، وبذلك نرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,494 جنيه

شراء 2,505 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,286 جنيه

شراء 2,296 جنيه

سعر الذهب عيار 21

بيع 2,182 جنيه

شراء 2,192 جنيه

سعر الذهب عيار 18

بيع 1,870 جنيه

شراء 1,879 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,455 جنيه

شراء 1,461 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,247 جنيه

شراء 1,253 جنيه

سعر الاونصة

بيع 77,555 جنيه

شراء 77,910 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,456 جنيه

شراء 17,536 جنيه

سعر الكيلو

بيع 2,493,714 جنيه

شراء 2,505,143 جنيه

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

بالفعل شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا أمس كي يعوض الخسائر التي شهدتها الأسبوع الماضي.

حيث سجلت أسعار الذهب الفورية للذهب بنسبة 0.48% إلى 1928 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.47% إلى 1952 دولارا للأوقية.

ويترقب سوق الذهب العالمي قرار الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل مع صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي التي من شأنها أن تؤثر على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه.

ويقوم دور بيانات التضخم في التأثير على حركة الذهب بشكل، وفي حال تراجع أرقام التضخم مقارنة مع القراءة السابقة، تزيد فرص الذهب في الارتفاع، لأن هذا يزيد فرص توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة.