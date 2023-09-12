سعر الذهب اليوم 12-9-2023 في مصر للبيع والشراء
من الموضوعات المهمة التي تنال الكثير من البحث هو معرفة سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء في السوق المصري خاصة عيار 21 الذي يكثر البحث عنه بصورة مستمرة.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
في هذا التقرير نرصد سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء وفق أخر تحديث للأسعار، والذي شهد انخفاضا ملحوظا في معاملات أمس الاثنين، وبذلك نرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,494 جنيه
شراء 2,505 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,286 جنيه
شراء 2,296 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,182 جنيه
شراء 2,192 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 1,870 جنيه
شراء 1,879 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,455 جنيه
شراء 1,461 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,247 جنيه
شراء 1,253 جنيه
سعر الاونصة
بيع 77,555 جنيه
شراء 77,910 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,456 جنيه
شراء 17,536 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,493,714 جنيه
شراء 2,505,143 جنيه
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
بالفعل شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا أمس كي يعوض الخسائر التي شهدتها الأسبوع الماضي.
حيث سجلت أسعار الذهب الفورية للذهب بنسبة 0.48% إلى 1928 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.47% إلى 1952 دولارا للأوقية.
ويترقب سوق الذهب العالمي قرار الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل مع صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي التي من شأنها أن تؤثر على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه.
ويقوم دور بيانات التضخم في التأثير على حركة الذهب بشكل، وفي حال تراجع أرقام التضخم مقارنة مع القراءة السابقة، تزيد فرص الذهب في الارتفاع، لأن هذا يزيد فرص توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة.