أسعار الفراخ فى مصر اليوم الثلاثاء 12-9-2023

مع بداية الصباح تحرص الأسر المصرية على شراء مستلزمات البيت من مأكل وتدبير احتياجاتهم اليومية، لذا يكثر التساؤل عن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 12-9-2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم حالة من الاستقرار داخل المزارع والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 12-9-2023

وتستعرض «الدستور» لمتابعيها معرفة كل ما سيخص أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

وصل سعر الدواجن البيضاء بالمزرعة اليوم الثلاثاء 64 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ70 جنيهًا.

وصل سعر الدواجن البلدي بالمزرعة اليوم الثلاثاء 114 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ120 جنيهًا.

بلغ سعر الدواجن الأمهات بالمزرعة اليوم الثلاثاء نحو 55 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ60 جنيهًا.

بلغ سعر الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء بالمزرعة نحو 92 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ100 جنيه.

أسعار البط اليوم الثلاثاء

سعر البط المسكوفى اليوم الثلاثاء من 36 إلى 36.75 جنيه.

سعر البط المولار اليوم سيتراوح من 33.50 إلى 34.25 جنيه.

سعر البط التسمين والفرنساوى والشريفان والأمانى يتراوح من 27.50 إلى 28.25 جنيه.

سعر البط الفرنساوي البكينى الأبيض والألوان اليوم الثلاثاء يتراوح من 24.25 إلى 25.00 جنيه.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء بلغ 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء بلغ 123 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء بلغ 130 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

وقفزت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بنحو 3 جنيهات، لتتراوح ما بين 68 و70 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وقال رئيس الهيئة العامة بالخدمات البيطرية، إن الهيئة ستكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق المصرية في جميع المحافظات.