أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 11 سبتمبر في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت حيث أنها تنعكس على أسعار الدواجن، وقد شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسابيع الماضية، نتيجة إلى زيادة الطلب عليها، فالكتاكيت أسعارها تعتمد على العرض والطلب.

وتقدم الدستور إلى متابعيها أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين في بورصة الدواجن

سجل سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 19 جنيها إلى 23 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 18 جنيها إلي 18.25 جنيه.

كتكوت ساسو عمر يوم مابين 14 جنيها إلى 15 جنيها.

كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 15 جنيها إلى 16 جنيها.

بلدي حر عمر يوم ما بين 8.75 جنيه إلى 9.75 جنيه.

كتكوت هجين عمر يوم ما بين 11 جنيها إلى 12 جنيها.

كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.

كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 12.5 جنيه إلي 13.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 23.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة طيبة لجدود للدواجن 24 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 21 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 23 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة كايرو ثري إية للدواجن 23.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة أمات للدواجن 22.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار كتاكيت البط اليوم الأثنين 11 سبتمبر

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة الصلاح 22 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة مجموعة الوادي 21.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة كتكوت ساسو 16.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة كتكوت بلدي 10.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة كتكوت سمان ( الأبيض )4 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة سمان أبيض بيور 6 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 11 سبتمبر في شركة كتكوت سمان ( الأسمر ) 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.