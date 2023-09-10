الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعا طفيفا في الأسعار اليوم الأحد في بورصة الدواجن، في مستهل التعاملات.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأحد في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سجل سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 19 جنيها إلى 23 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 18 جنيها إلي 18.25 جنيه.

 كتكوت ساسو عمر يوم مابين 14 جنيها إلى 15 جنيها.

كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 15 جنيها إلى 16 جنيها.

بلدي حر عمر يوم ما بين 8.75 جنيه إلى 9.75 جنيه.

كتكوت هجين عمر يوم ما بين 11 جنيها إلى 12 جنيها.

 كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.

 كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 12.5 جنيه إلي 13.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 23.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة  طيبة لجدود للدواجن 24 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة  المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 21 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة  مجموعة القصبي للإستثمار 23 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة  كايرو ثري إية للدواجن 23.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

  بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة  أمات للدواجن 22.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار كتاكيت البط اليوم الأحد 10 سبتمبر 

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة  الصلاح 22 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة  مجموعة الوادي 21.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة  كتكوت ساسو 16.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة  كتكوت بلدي 10.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة كتكوت سمان ( الأبيض )4 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة  سمان أبيض بيور 6 جنيها للكتكوت عمر يوم.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10 سبتمبر في شركة كتكوت سمان ( الأسمر ) 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

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